На АЗС столицы Коми 98-й бензин в сентябре дорожал на рубль за неделю

Комистат регулярно, раз в неделю, выпускает информацию о ценах на бензиновые продукты в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и средних показателях по республике. В последнем отчете представлено исследование цен на 30 сентября.

Согласно этим сведениям, в сентябре 2024 года стоимость различных видов бензина на заправках Сыктывкара изменялась четыре раза, то есть еженедельно.