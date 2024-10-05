На АЗС столицы Коми 98-й бензин в сентябре дорожал на рубль за неделю
- 19:00 5 октября
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- Елизавета Петрова
Комистат регулярно, раз в неделю, выпускает информацию о ценах на бензиновые продукты в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и средних показателях по республике. В последнем отчете представлено исследование цен на 30 сентября.
Согласно этим сведениям, в сентябре 2024 года стоимость различных видов бензина на заправках Сыктывкара изменялась четыре раза, то есть еженедельно.
В начале месяца литр бензина АИ-92 в среднем стоил 48,83 рубля. По ходу месяца стоимость сначала поднялась до 49,57 рубля, затем упала до 49,03 рубля, составив в итоге прирост на 20 копеек.
Бензин АИ-95 подешевел: в сентябре литр вначале обходился в 57,40 рубля, поднявшись до 57,87 рубля, затем вернулся к 57,20 рубля. Таким образом, цена снизилась на 20 копеек.
Средняя стоимость на АИ-98 за месяц увеличилась на 3,5 рубля, с 74,18 рубля до 77,68 рубля за литр, и каждую неделю цена увеличивалась на рубль трижды. Стоимость дизельного топлива остаётся стабильной с середины августа, оставаясь на уровне 66,25 рубля за литр.