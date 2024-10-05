Сыктывкарец выиграл миллион рублей в интеллектуальном шоу
- 16:45 5 октября
- 6+
- Елизавета Петрова
На телеканале «Мир» был показан новый эпизод программы «Миллион за пять минут». В борьбе за победу в одной из команд столкнулись два жителя столицы Коми.
Целью участников шоу является дать ответы на 40 вопросов в течение пяти минут. Сначала они проходят два раунда, играя друг против друга. В финал проходит только тот, кто соберёт больше правильных ответов, но количество правильных ответов обоих игроков складывается.
В последнем выпуске в третьей паре встретились сыктывкарцы Татьяна Будина и Алексей Карпов. Алексей оказался в финале, немного опередив Татьяну — на его счету было 17 правильных ответов, в то время как у Татьяны — 16.
В заключительном этапе Алексей должен был ответить на 7 вопросов за минуту и он превзошёл план, ответив правильно в общей сложности на 42 вопроса, успев это сделать в последние секунды.