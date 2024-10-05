Сыктывкарец выиграл миллион рублей в интеллектуальном шоу

На телеканале «Мир» был показан новый эпизод программы «Миллион за пять минут». В борьбе за победу в одной из команд столкнулись два жителя столицы Коми.

Целью участников шоу является дать ответы на 40 вопросов в течение пяти минут. Сначала они проходят два раунда, играя друг против друга. В финал проходит только тот, кто соберёт больше правильных ответов, но количество правильных ответов обоих игроков складывается.