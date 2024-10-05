В Сыктывкаре объединят школу-интернат и детский дом

В Сыктывкаре планируется объединение двух учреждений: школы-интерната и детского дома, что приведет к экономии 1,6 миллиона рублей ежегодно.

Как уточняет постановление правительства Коми, учреждение для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей — специальная (коррекционная) школа-интернат №3, будет реорганизовано. К нему добавят специальный (коррекционный) детский дом №1, в котором проживают дети того же статуса и с ограничениями по здоровью. Оба заведения находятся в Сыктывкаре и между ними расстояние составляет 600 метров.