В Сыктывкаре объединят школу-интернат и детский дом
- 16:30 5 октября
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре планируется объединение двух учреждений: школы-интерната и детского дома, что приведет к экономии 1,6 миллиона рублей ежегодно.
Как уточняет постановление правительства Коми, учреждение для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей — специальная (коррекционная) школа-интернат №3, будет реорганизовано. К нему добавят специальный (коррекционный) детский дом №1, в котором проживают дети того же статуса и с ограничениями по здоровью. Оба заведения находятся в Сыктывкаре и между ними расстояние составляет 600 метров.
По ранее опубликованным данным, летом 2024 года в школе-интернате обучались и содержались 101 ребенок, а в детском доме насчитывалось 40 воспитанников. Дети обычно пребывают в детском доме до 12 лет, после чего переходят на обучение в школу-интернат.
После реорганизации позиция директора детского дома будет упразднена, что позволит сэкономить бюджетные средства в размере 1,6 миллиона рублей в год.