В октябре будет сразу две пенсии. Пенсионерам объявили об изменении
- 21:30 5 октября
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о получении сразу нескольких пенсий в течение октября. За один месяц две выплаты смогут получить многие пожилые граждане, по которым принято такое решение. И подобный подарок ожидает людей в ряде случаев. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, получить сразу несколько пенсий в течение одного календарного месяца мечтает почти каждый российский пенсионер. На постоянной основе такая возможность предусмотрена для определенных категорий льготников. Но периодически приятный сюрприз может затрагивать и всех остальных пожилых граждан.
К примеру, две пенсии могут начислять за месяц в том случае, если речь идет о новоиспеченном пенсионере. Если человек указал в заявлении на назначении пенсии неправильные реквизиты банковского счета, то действовать сотрудники пенсионного органа будут по утвержденному алгоритму.
«Специалисты не могут сами поменять данные в заявлении, гражданину нужно будет подать новое. И важно будет еще раз проверить все цифры, чтобы не было ошибок. Но даже если новое заявление подать сразу, например, вот сейчас, в сентябре, то пенсия за этот месяц придет уже в следующем. А значит, в октябре в таком случае будет две пенсии: за сентябрь и октябрь», – разъяснил Власов.
То же самое ждет и тех пенсионеров, которые допустят ошибку при смене доставщика пенсии. Например, если раньше человек получал пенсию на почте, а теперь решил делать это на банковскую карту. В случае ошибки в реквизитах даже в одной цифре в следующем месяце придет две пенсии, и одна из них будет за пропущенный период.