Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение

Тамара Глоба назвала три знака, которые обретут благодать Тамара Глоба удивила россиян своим откровением. В новом прогнозе она указала три знака зодиака, которые будут под защитой Святого Духа. Эти счастливчики получат возможность существенно изменить свою судьбу, что принесет им радость, удачу и процветание.

Овен: время великих дел

Первый знак, удостоенный небесного внимания, — Овен. По мнению Тамары Глобы, скоро представители этого знака ощутят всепоглощающий прилив энергии и вдохновения. Овны смогут воплотить самые смелые планы и достичь невероятных результатов как в карьере, так и в личной жизни.

Лев: владыки судьбы

Следующий знак, получивший благословение, — Лев. Львы всегда выделялись своей харизмой и лидерскими качествами, но в скором времени их влияние и авторитет значительно возрастут. Тамара Глоба предсказывает, что Львы завоюют общественное признание и уважение, укрепляя свои позиции в профессиональной области.

Стрелец: дорога к счастью