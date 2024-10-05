Лавровый лист всегда держу в кошельке — и всем советую: вот как это действует — странно, но факт
- 11:05 5 октября
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- Служба новостей
Многие используют лавровый лист только для кулинарных целей. Его добавляют в еду для улучшения вкусовых качеств. Однако у «лаврушки» есть и другие свойства.
С лавровым листом связаны многие народные приметы. Так, в древности его использовали в качестве оберега. Автор блога «Вкусная жизнь» рассказал о неожиданных возможностях «лаврушки».
Известно, что лавр притягивает удачу и богатство. С давних времен его использовали в различных магических ритуалах и обрядах. Также лавровый лист носили с собой, веря, что это уберегает от сглаза, удара молнии и порчи.
До сегодняшнего дня дошла народная примета, которая гласит, что лавровый лист необходимо всегда носить в кошельке. Это поможет не только защитить хозяина кошелька от различных внешних воздействий, но также привлечь достаток.
Считает, что, если спрятать во внутренний кармашек кошелька лавровый лист, то рядом с ним будут водиться деньги. Суеверные люди всегда носят «лаврушку» с собой, пишет портал hibiny.ru.