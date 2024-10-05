Студенты ухтинского университета высадили на городской набережной более 300 кедров
- 14:30 5 октября
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- Елизавета Петрова
В Ухте, благодаря инициативе УГТУ и при поддержке местных властей и бизнесмена Андрея Сазонова, на набережной Нефтяников вдоль реки Чибью было высажено свыше 300 саженцев кедров.
В Ухте, благодаря инициативе УГТУ и при поддержке местных властей и бизнесмена Андрея Сазонова, на набережной Нефтяников вдоль реки Чибью было высажено свыше 300 саженцев кедров. Это масштабное экологическое мероприятие было приурочено к празднованию 95-летия города.
Как отметил ректор Ухтинского государственного университета Руслан Агиней, университет реализует обширную программу экологического воспитания студентов.
«Сегодня первокурсники вуза, совместно с молодыми профессионалами от компаний, наших стратегических партнеров, сажают кедры. Это позволяет студентам внести свой вклад в охрану окружающей среды, а также способствует воспитанию у молодежи чувства ответственности и активного участия в общественной жизни, что особенно важно в современном мире», — подчеркнул он.
В акции участвовали студенты УГТУ и молодые специалисты из градообразующих предприятий, члены попечительского совета университета, сенатор от Государственного совета Коми Елена Шумилова, глава Ухты Магомед Османов, ректор УГТУ Руслан Агиней, генеральный директор ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» Артем Садыров, заместитель гендиректора по товарно-транспортным операциям АО «Транснефть-Север» Сергей Якубив и предприниматель Андрей Сазонов.
Елена Шумилова, сенатор, выразила мнение, что важность этого мероприятия неоспорима для воспитания подрастающего поколения. Молодежь все меньше ценит труд руками, считает она. Сажая деревья, дети участвуют в улучшении местной инфраструктуры и экологии. Лес является единственным полностью возобновляемым ресурсом для компенсации экологических ущербов от выхлопов машин, нефтяных разливов, пожаров и других экологических бедствий».
Кедры станут прекрасным дополнением и украшением набережной, которая продолжает обновляться в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».