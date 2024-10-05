Студенты ухтинского университета высадили на городской набережной более 300 кедров

В Ухте, благодаря инициативе УГТУ и при поддержке местных властей и бизнесмена Андрея Сазонова, на набережной Нефтяников вдоль реки Чибью было высажено свыше 300 саженцев кедров.

В Ухте, благодаря инициативе УГТУ и при поддержке местных властей и бизнесмена Андрея Сазонова, на набережной Нефтяников вдоль реки Чибью было высажено свыше 300 саженцев кедров. Это масштабное экологическое мероприятие было приурочено к празднованию 95-летия города.

Как отметил ректор Ухтинского государственного университета Руслан Агиней, университет реализует обширную программу экологического воспитания студентов.