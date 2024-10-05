Опубликован обновленный график выхода на пенсию в России - теперь указаны пункты по годам

В 2018 году в России начали постепенно повышать пенсионный возраст, что стало значимым изменением для всех возрастных групп, начиная с поколений, родившихся в середине 1950-х годов. До этого момента пенсионный возраст оставался неизменным с 1932 года, что требовало реформ для адаптации пенсионной системы к современным экономическим и демографическим условиям.

Реформа вводилась поэтапно, чтобы дать гражданам возможность привыкнуть к новым условиям. Власти России старались сохранить социальную справедливость и продолжают предоставлять льготы определенным категориям граждан, включая многодетных матерей и работников с длительным стажем. Цель этих мер — обеспечить стабильность пенсионной системы и стимулировать более продолжительное участие граждан в трудовой жизни.