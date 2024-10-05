В Сыктывкаре ребенок выкатился на самокате на дорогу и попал под колеса машины

В Сыктывкаре семилетний мальчик оказался под колесами автомобиля. Подробности происшествия были предоставлены "Комиинформу" Управлением Госавтоинспекции МВД Республики Коми.

Авария случилась 4 октября, в 11:02. 66-летний водитель автомобиля марки JAECOO двигался по улице Жакова в направлении улицы Станционной. Недалеко от дома №11 по улице Жакова он сбил 7-летнего ребенка на самокате, который выехал на дорогу из двора.