В Сыктывкаре ребенок выкатился на самокате на дорогу и попал под колеса машины
- 11:45 5 октября
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото региональной Госавтоинспекции
В Сыктывкаре семилетний мальчик оказался под колесами автомобиля. Подробности происшествия были предоставлены "Комиинформу" Управлением Госавтоинспекции МВД Республики Коми.
Авария случилась 4 октября, в 11:02. 66-летний водитель автомобиля марки JAECOO двигался по улице Жакова в направлении улицы Станционной. Недалеко от дома №11 по улице Жакова он сбил 7-летнего ребенка на самокате, который выехал на дорогу из двора.
В результате ДТП пострадал пешеход - ребенок, родившийся в 2016 году, который получил ушиб колена. Госпитализация не потребовалась. На момент инцидента мальчик находился без взрослых. Водитель управляет транспортом с 2019 года.