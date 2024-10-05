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"Лада" насмерть сбила пешехода под Сыктывкаром сегодня утром

"Лада" насмерть сбила пешехода под Сыктывкаром сегодня утромФото региональной Госавтоинспекции

В Сыктывдинском районе ДТП привело к гибели человека, как сообщила Госавтоинспекция МВД по РК "Комиинформу".

Авария случилась сегодня около 4:45 утра. На трассе "Сыктывкар - Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар", водитель автомобиля Lada Kalina сбил пешехода в зоне села Зеленец.

В результате аварии пешеход, мужчина, умер на месте до прибытия медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства аварии.

ГАИ обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Рекомендуется учитывать дорожные условия и совершать маневры только при полной гарантии безопасности для всех участников. Подъезжая к местам, где могут находиться пешеходы, водители должны сбавлять скорость.

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