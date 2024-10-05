"Лада" насмерть сбила пешехода под Сыктывкаром сегодня утром

Фото региональной Госавтоинспекции

В Сыктывдинском районе ДТП привело к гибели человека, как сообщила Госавтоинспекция МВД по РК "Комиинформу". Авария случилась сегодня около 4:45 утра. На трассе "Сыктывкар - Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар", водитель автомобиля Lada Kalina сбил пешехода в зоне села Зеленец.

В результате аварии пешеход, мужчина, умер на месте до прибытия медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства аварии.