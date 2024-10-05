В Коми 5 октября ожидается прохладная погода, местами возможны дожди
- 09:20 5 октября
- 6+
- Елизавета Петрова
5 октября в Коми ожидается облачная погода с возможными прояснениями. В ночное время в южной и западной частях центральных районов заметят незначительные осадки, местами умеренные (дождь, дождь вперемешку со снегом), в остальных же частях региона осадков
Днем прогнозируются незначительные осадки, местами умеренные (дождь, а на севере дождь со снегом), тогда как в районе Воркуты в основном без осадков. Также возможны туманы в некоторых районах. Ветер сначала дует с востока и сменяется на западный, его скорость 4-9 м/с, а в дальнем северо-восточном углу днем - до 12 м/с.
Температурные показатели на севере и в центре ночью колеблются от +3 до -2 градусов, при прояснениях могут опускаться до -8, а днем составляют +2…+7 градусов. На юге ночью температура варьируется от +2 до +7 градусов, днем достигает +8…+13 градусов.
В Сыктывкаре 5 октября будут облака с прояснениями и периодические дожди в дневное время. Ветер вначале восточный, затем сменится на западный, с силой 4-9 м/с. Температура ночью будет в пределах +2…+4, а днем - +9…+11 градусов.