В Коми 5 октября ожидается прохладная погода, местами возможны дожди

5 октября в Коми ожидается облачная погода с возможными прояснениями. В ночное время в южной и западной частях центральных районов заметят незначительные осадки, местами умеренные (дождь, дождь вперемешку со снегом), в остальных же частях региона осадков

Днем прогнозируются незначительные осадки, местами умеренные (дождь, а на севере дождь со снегом), тогда как в районе Воркуты в основном без осадков. Также возможны туманы в некоторых районах. Ветер сначала дует с востока и сменяется на западный, его скорость 4-9 м/с, а в дальнем северо-восточном углу днем - до 12 м/с.