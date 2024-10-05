Стали известны имена 13 лучших учителей Коми 2024 года

Фото Минобрнауки Коми

Во время праздничного концерта, посвященного Дню учителя в Сыктывкаре, были объявлены имена лауреатов конкурса на получение премий за достижения в педагогической деятельности в 2024 году, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Коми. К победителям федерального этапа конкурса отнесены:

Екатерина Юрьевна Игнатченко, преподаватель иностранного языка в гимназии при Главе района "Сосногорск";

Оксана Александровна Ишутина, учитель английского языка в Выльгортской средней школе № 2 имени В.П. Налимова;

Виктория Владимировна Кибиткина, преподаватель биологии в Лицее № 1 города Инты;

Галина Ивановна Расова, учитель коми языка и литературы в Средней школе № 3 имени В.И. Лыткина;

Наталья Валерьевна Турышева, преподаватель физики в Средней школе села Визинга;

Ксения Юрьевна Шихова, учитель французского и немецкого языков в Лицее народной дипломатии Сыктывкара;

Елена Владимировна Юхнина, преподаватель английского языка в Средней школе № 12 имени Олега Кошевого в Сыктывкаре. Победителями республиканского этапа признаны:

Юлия Александровна Иванова, учитель начальных классов в Средней школе № 28 Сыктывкара;

Наталья Юрьевна Киселева, преподаватель истории и обществознания в школе поселка Усть-Лэкчим, Корткеросского района;

Вера Николаевна Пахомова, учитель математики в Средней школе № 23 Воркуты;

Евгения Владимировна Рочева, преподаватель химии в Гимназии № 1 Сыктывкара;

Ирина Анатольевна Сорока, учитель географии в Гимназии № 2 Инты;

Марина Васильевна Целищева, преподаватель физики в Лицее народной дипломатии Сыктывкара.

На концерте также стало известно о победителе республиканского конкурса "Лучший директор года" в 2024 году. Им стала Инна Шаталова, директор Югыдъягской средней школы Усть-Куломского района.

Следует отметить, что финальный этап профессионального конкурса проводился 26-27 сентября в Сыктывкаре. Министр образования и науки Коми Наталья Якимова объявила победителя республиканского конкурса "Лучший детский сад года — 2024". Им было признано муниципальное образовательное учреждение "Детский сад № 24 комбинированного вида" в Ухте (заведующая — Елена Веселова).

Призером 2 степени стало учреждение "Детский сад № 103 "Русалочка" Воркуты (заведующая — Роза Хоружая). Третье место заняло автономное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16" усинска (заведующая — Надежда Соколова).

В конкурсе участвовали 9 дошкольных организаций из Воркуты, Печоры, Сыктывкара, Ухты, Усинска, Сыктывдинского и Усть-Куломского районов. Тематика конкурса 2024 года - "Детский сад — маршруты развития".