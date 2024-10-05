Закон об усыплении злых собак предлагают принять в Коми
- 06:30 5 октября
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- Елизавета Петрова
На интернет-платформе для общественного обсуждения законопроектов появился проект закона «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Коми». Он описывает процедуры работы с бездомными животными, которые включают их отлов, содержание, возвращение в естественную среду, передачу в приюты или новым хозяевам. Дополнительно законопроект предлагает расширить основания для эвтаназии бездомных животных.
В пояснительной записке приводятся данные: в 2023 году на территории региона было отловлено 1758 бездомных собак, из которых 988 вернули в их привычную среду. На 2024 год планировался отлов 3831 собаки, и к 1 октября было уже поймано 948 собак. Более одной тысячи животных находятся в приютах.
В 2021-2022 годах в Коми было выделено 54 миллиона рублей на обустройство приютов. В период с 2021 по 2024 год ежегодно на меры по отлову, стерилизации и вакцинации (ОСВВ) бездомных собак выделялось около 31 миллиона рублей. Тем временем от муниципалитетов поступали запросы на дополнительные средства, так как случаи нападения животных на людей учащались.
В пояснительной записке метод ОСВВ описывается как средство защиты безнадзорных животных. Однако после ОСВВ собаки часто сбиваются в стаи и могут нападать на людей. Это стало причиной роста общественного напряжения.
Проект закона предполагает гуманное отношение к животным и их возвращение на прежние места обитания, но также предлагает возвращать лишь тех животных, которые не представляют угрозы людям.
Также предполагается расширить перечень ситуаций, когда возможно умерщвление животных без владельцев: при необходимости прекращения физических страданий неизлечимо больных животных, при угрозе распространения опасных заболеваний, при зафиксированном нападении на человека, а также в экстраординарных ситуациях.
Эвтаназия животных в первом случае проводится немедленно, в остальных — не ранее 11 дня содержания в пункте. Эта норма не применяется к животным, у которых есть явные признаки наличия хозяина или есть обязательства о благотворительной помощи.
При создании законопроекта учтена позиция Конституционного суда России (постановление от 18.07.2024 №38-П), который обозначил усыпление безнадзорных животных как исключительную меру, только в случае опасности для людей. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.