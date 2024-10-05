Закон об усыплении злых собак предлагают принять в Коми

На интернет-платформе для общественного обсуждения законопроектов появился проект закона «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Коми». Он описывает процедуры работы с бездомными животными, которые включают их отлов, содержание, возвращение в естественную среду, передачу в приюты или новым хозяевам. Дополнительно законопроект предлагает расширить основания для эвтаназии бездомных животных.

В пояснительной записке приводятся данные: в 2023 году на территории региона было отловлено 1758 бездомных собак, из которых 988 вернули в их привычную среду. На 2024 год планировался отлов 3831 собаки, и к 1 октября было уже поймано 948 собак. Более одной тысячи животных находятся в приютах.