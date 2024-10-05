Мудрость сквозь века: Омар Хайям одной фразой объяснил, чем не должен делиться умный человек — особенно актуально сейчас
- 09:05 5 октября
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- Служба новостей
Великий персидский поэт и философ Омар Хайям оставил потомкам множество мудрых мыслей, в том числе о различии между умным человеком и остальными. Одно из его четверостиший, остающееся актуальным и в наши дни, гласит:
"Мудрый человек не будет разбрасываться своим знанием, ибо молчание способно быть могущественнее пустых речей. В тишине заключен язык мудрецов, который без слов открывает тайны души."
По мнению Хайяма, мудрость заключается в умении ценить молчание и избегать бессмысленных разговоров. Умный человек понимает, что в тишине скрыта великая сила, превосходящая множество бесполезных слов.
Лирика Хайяма передает идею о том, что разумный человек бережно охраняет своё внутреннее пространство и душу. Он может щедро делиться своим опытом, но при этом сохраняет личную жизнь в тайне.