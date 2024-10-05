Мудрость сквозь века: Омар Хайям одной фразой объяснил, чем не должен делиться умный человек — особенно актуально сейчас

Великий персидский поэт и философ Омар Хайям оставил потомкам множество мудрых мыслей, в том числе о различии между умным человеком и остальными. Одно из его четверостиший, остающееся актуальным и в наши дни, гласит:

"Мудрый человек не будет разбрасываться своим знанием, ибо молчание способно быть могущественнее пустых речей. В тишине заключен язык мудрецов, который без слов открывает тайны души."