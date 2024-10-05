Дачники, переходим на балкон: с чего начать посадки

Посадка растений на балконе — это отличный способ озеленить пространство и создать уют. Но не все знают, с чего начать.

Оцените, сколько света получает ваш балкон. Некоторые растения требуют полного солнечного света, в то время как другие предпочитают полутень или тень.

Учтите, как климат на вашем балконе влияет на растения. Защита от ветра и холодных температур также важна.