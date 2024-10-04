В Сыктывкаре отремонтировали дороги еще на трех улицах
- 22:45 4 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре завершен ремонт асфальтового покрытия на трех улицах. Горожане теперь могут наслаждаться обновлёнными дорогами и тротуарами. Об этом сообщил в социальных сетях Глава Коми Владимир Уйба.
Так, согласно информации губернатора, на улице Ломоносова в поселке Краснозатонский проведено снятие старого покрытия и укрепление обочин на площади 13 500 квадратных метров. Восстановлено основание и профиль на поврежденном участке 210 метров. Новый асфальт уложен в два слоя, а также установлены бордюры из более чем полутора тысяч камней и 260 тонн асфальтобетонной смеси. Для замедления движения транспорта установлено шесть "лежачих полицейских".
Отметим, что на Коммунистической улице (от Октябрьского проспекта до пересечения с Морозова) фрезеровка проведена на площади 32 тысячи квадратных метров. Устроено новое дорожное покрытие из горячей асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси общим весом свыше 8 тысяч тонн. Межслойное армирование выполнено с применением полиэфирной георешетки для усиления дороги.
На Крутой улице фрезеровка проходила на площади в 2 200 квадратных метров, установлено более тысячи бордюрных камней и обустроен тротуар площадью 990 квадратных метров. Масса новых слоёв дорожного покрытия составляет 754 тонны с использованием модификатора для повышения устойчивости и долговечности.
Все работы произведены в соответствии с графиками, строительными нормами и техническими требованиями в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".