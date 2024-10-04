В Сыктывкаре отремонтировали дороги еще на трех улицах

В Сыктывкаре завершен ремонт асфальтового покрытия на трех улицах. Горожане теперь могут наслаждаться обновлёнными дорогами и тротуарами. Об этом сообщил в социальных сетях Глава Коми Владимир Уйба.

Так, согласно информации губернатора, на улице Ломоносова в поселке Краснозатонский проведено снятие старого покрытия и укрепление обочин на площади 13 500 квадратных метров. Восстановлено основание и профиль на поврежденном участке 210 метров. Новый асфальт уложен в два слоя, а также установлены бордюры из более чем полутора тысяч камней и 260 тонн асфальтобетонной смеси. Для замедления движения транспорта установлено шесть "лежачих полицейских".