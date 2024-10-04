Теперь полный запрет: пассажиры поездов в гневе и возвращают билеты – осенние изменения

С наступлением осени многие россияне отправляются в поездки на поездах, и важно помнить о правилах, которые продолжают действовать в 2024 году. Эти правила касаются как использования мест в вагонах, так и поведения пассажиров, что делает путешествия более комфортными и безопасными.

Использование нижних полок в плацкартных вагонах

Одно из главных изменений — регулирование использования нижних полок в плацкартных вагонах. Ранее это было частой причиной конфликтов между пассажирами, особенно для тех, кто занимал верхние места. Чтобы снизить напряжение и сделать поездку более комфортной, РЖД ввела временные промежутки для использования нижних полок: