Теперь полный запрет: пассажиры поездов в гневе и возвращают билеты – осенние изменения
- 00:01 5 октября
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- Служба новостей
С наступлением осени многие россияне отправляются в поездки на поездах, и важно помнить о правилах, которые продолжают действовать в 2024 году. Эти правила касаются как использования мест в вагонах, так и поведения пассажиров, что делает путешествия более комфортными и безопасными.
Использование нижних полок в плацкартных вагонах
Одно из главных изменений — регулирование использования нижних полок в плацкартных вагонах. Ранее это было частой причиной конфликтов между пассажирами, особенно для тех, кто занимал верхние места. Чтобы снизить напряжение и сделать поездку более комфортной, РЖД ввела временные промежутки для использования нижних полок:
- С 7:00 до 10:00 — время для утреннего перекуса.
- С 12:00 до 15:00 — обеденное время.
- С 19:00 до 21:00 — вечерний перекус.
Это правило помогает предотвратить конфликты и сделать поездку более удобной для всех пассажиров.
Ограничения на использование гаджетов
Для поддержания спокойной атмосферы в вагонах введены ограничения на использование электронных устройств:
- Запрещено громкое прослушивание музыки. Громкость гаджетов не должна мешать другим пассажирам.
- Музыкальные репетиции не допускаются. Поезд не является местом для громких музыкальных занятий, которые могут мешать отдыху.
Эти меры способствуют созданию комфортной обстановки для всех путешественников.
Рекомендации по покупке билетов
В осенний сезон спрос на билеты на поезда традиционно увеличивается. Чтобы избежать проблем с наличием мест, рекомендуется приобретать билеты заранее. Продажи открываются за 90 дней до даты отправления, что позволяет забронировать место заблаговременно и избежать возможных неудобств в последний момент.
Дополнительные ограничения
Также в поездах РЖД действуют ряд других правил, которые важно учитывать:
- Перевозка домашних животных возможна только при наличии необходимых документов и в специальных контейнерах. Это позволяет обеспечить безопасность пассажиров и животных.
- Курение запрещено как в вагонах, так и в тамбурах, что помогает поддерживать здоровье пассажиров и предотвращать возможные возгорания.
- Громоздкий багаж не должен мешать свободному проходу. Важно учитывать это при упаковке вещей.
- Употребление алкоголя разрешено только в вагонах-ресторанах и барах. Важно соблюдать меру и не нарушать общественный порядок.
Соблюдение этих правил способствует созданию комфортных условий для всех пассажиров в поездах РЖД, делая путешествия безопасными и приятными, пишет sevastopolmedia.ru/.