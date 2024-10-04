В Коми более двух тысяч домовладений подключены к сетевому газу в рамках программы догазификации

В Республике Коми продолжается реализация инициатив по догазификации, о чем сообщает издание "Комииформ".

С началом программы стало возможным обеспечить подключение к газовой сети для 4319 жилых домов в 63 населенных пунктах региона.

В настоящее время осуществляется подведение газа к границам участков и подключение домов к сети. Больше всего заявок на догазификацию поступило от жителей Сыктывкара и соседних районов, а также от жителей Усть-Вымского и Сыктывдинского районов Республики Коми.