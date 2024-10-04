В Коми более двух тысяч домовладений подключены к сетевому газу в рамках программы догазификации
- 20:45 4 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми продолжается реализация инициатив по догазификации, о чем сообщает издание "Комииформ".
С началом программы стало возможным обеспечить подключение к газовой сети для 4319 жилых домов в 63 населенных пунктах региона.
В настоящее время осуществляется подведение газа к границам участков и подключение домов к сети. Больше всего заявок на догазификацию поступило от жителей Сыктывкара и соседних районов, а также от жителей Усть-Вымского и Сыктывдинского районов Республики Коми.
"Для обеспечения газоснабжения населенных пунктов республики уже построено более 280 км газопроводов, продолжается строительство распределительных сетей в рамках догазификации. Жители активно отправляют заявки на подключение домов к газу. С начала программы было получено 4907 заявок, и уже в рамках заключенных договоров газопроводы доведены до границ 4109 участков, а 2345 домов уже подключены к газовым сетям", — сообщил Павел Курлыгин, руководитель АО "Газпром газораспределение Сыктывкар".
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре каждый третий горожанин до 34 лет не носит с собой наличные деньги.