В Коми работникам госучреждений отрасли культуры повысили оклады на 10%

Руководитель Республики Коми Владимир Уйба объявил о повышении на 10% окладов сотрудникам государственных учреждений в сфере культуры начиная с 1 октября. Об этом сообщает "Комиинформ".

Эта новость затрагивает более 1200 специалистов государственных учреждений в регионе, включая библиотекарей, работников музеев, театральный персонал, сотрудников образовательных учреждений в области культуры и искусства и других.

Эта инициатива направлена на улучшение кадровой ситуации. Молодые сотрудники с первого дня работы в районах Крайнего Севера и аналогичных зонах получают полный размер этой надбавки к зарплате, если они проживают там не менее пяти лет. Также, на протяжении первых трех лет после окончания обучения в государственных учреждениях, им предоставляются доплаты к окладу, достигающие 30%.

Также введены 30 ежегодных премий для молодых творческих работников в сфере культуры и искусства в Коми.