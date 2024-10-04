В Коми работникам госучреждений отрасли культуры повысили оклады на 10%
- 17:30 4 октября
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- Инесса Богатая
Руководитель Республики Коми Владимир Уйба объявил о повышении на 10% окладов сотрудникам государственных учреждений в сфере культуры начиная с 1 октября. Об этом сообщает "Комиинформ".
Эта новость затрагивает более 1200 специалистов государственных учреждений в регионе, включая библиотекарей, работников музеев, театральный персонал, сотрудников образовательных учреждений в области культуры и искусства и других.
Эта инициатива направлена на улучшение кадровой ситуации. Молодые сотрудники с первого дня работы в районах Крайнего Севера и аналогичных зонах получают полный размер этой надбавки к зарплате, если они проживают там не менее пяти лет. Также, на протяжении первых трех лет после окончания обучения в государственных учреждениях, им предоставляются доплаты к окладу, достигающие 30%.
Также введены 30 ежегодных премий для молодых творческих работников в сфере культуры и искусства в Коми.
"Я поручил администрациям городов и районов применить принятые меры по увеличению окладов также в муниципальных учреждениях культуры, поскольку их коллективы выполняют важную задачу: организуют досуг, проводят творческие мероприятия, реализуют федеральные проекты и программы, сохраняя и приумножая культурное наследие нашего региона", — подчеркнул глава Коми Владимир Уйба.