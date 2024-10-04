Пряные и безумно вкусные: баклажаны, тушеные в мультиварке - сразу ум отъешь

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"Дракон" — это пряный гарнир и фантастическая самостоятельная закуска, острота и запах которой сведет с ума всех присутствующих за столом. Ингредиенты:

Баклажаны — 2 кг;

Перец болгарский — 500 г;

Перец красный острый — 3 штуки;

Чеснок — 1 головка

Уксус — 4 ст. ложки;

Сахар — 1 ст. ложка;

Соль — 1 ч. ложка;

Масло растительное — 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезаем на брусочки или кубиками, добавляем щепотку соли и перемешиваем. Оставляем их на 30 минут. По истечении времени баклажаны тщательно промываем.

У болгарского перца удаляем хвостики и семяна,а в горьком удаляем только хвостики.

Очищаем чеснок, соединяем с болгарским перцем в блендере и измельчаем до однородности.

Баклажаны и измельченные овощи выкладываем в мультиварку, добавляем оставшиеся ингредиенты.