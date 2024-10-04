Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Пряные и безумно вкусные: баклажаны, тушеные в мультиварке - сразу ум отъешь

Пряные и безумно вкусные: баклажаны, тушеные в мультиварке - сразу ум отъешьfreepik.com

"Дракон" — это пряный гарнир и фантастическая самостоятельная закуска, острота и  запах которой сведет с ума всех присутствующих за столом. 

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 кг;
Перец болгарский — 500 г;
Перец красный острый — 3 штуки;
Чеснок — 1 головка
Уксус — 4 ст. ложки;
Сахар — 1 ст. ложка;
Соль — 1 ч. ложка;
Масло растительное — 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезаем на брусочки или кубиками, добавляем щепотку соли и перемешиваем. Оставляем их на 30 минут. По истечении времени баклажаны тщательно промываем.
У болгарского перца удаляем хвостики и семяна,а в горьком удаляем только хвостики. 

Очищаем чеснок, соединяем с болгарским перцем в блендере и измельчаем до однородности. 

Баклажаны и измельченные овощи выкладываем в мультиварку, добавляем оставшиеся ингредиенты.

В мультиварке выбираем режим "Варка" и устанавливаем таймер на полчаса. При подаче рекомендуем украсить свежей зеленью eaomedia.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости