Пряные и безумно вкусные: баклажаны, тушеные в мультиварке - сразу ум отъешь
- 17:03 4 октября
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"Дракон" — это пряный гарнир и фантастическая самостоятельная закуска, острота и запах которой сведет с ума всех присутствующих за столом.
Ингредиенты:
Баклажаны — 2 кг;
Перец болгарский — 500 г;
Перец красный острый — 3 штуки;
Чеснок — 1 головка
Уксус — 4 ст. ложки;
Сахар — 1 ст. ложка;
Соль — 1 ч. ложка;
Масло растительное — 2 ст. ложки.
Способ приготовления:
Баклажаны нарезаем на брусочки или кубиками, добавляем щепотку соли и перемешиваем. Оставляем их на 30 минут. По истечении времени баклажаны тщательно промываем.
У болгарского перца удаляем хвостики и семяна,а в горьком удаляем только хвостики.
Очищаем чеснок, соединяем с болгарским перцем в блендере и измельчаем до однородности.
Баклажаны и измельченные овощи выкладываем в мультиварку, добавляем оставшиеся ингредиенты.
В мультиварке выбираем режим "Варка" и устанавливаем таймер на полчаса. При подаче рекомендуем украсить свежей зеленью eaomedia.ru.