Стакан на стирку: и вся одежда снова белая - прачка выдала секрет, что добавляет в барабан
- 13:45 4 октября
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- Служба новостей
Каждая хозяйка знает, как сложно бывает сохранить первозданную белизну одежды. Пятна, серость, желтизна — всё это может испортить даже самый красивый наряд. Эти народные методы помогут вернуть одежде её первоначальный вид.
1. Сода: добавьте полстакана соды к обычному порошку и запустите стиральную машину в обычном режиме. Она поможет отбелить ткань и избавиться от пятен.
2. Борная кислота: растворите 2 столовые ложки кислоты в литре тёплой воды и замочите вещи на 2 часа перед стиркой. Затем постирайте одежду как обычно. Это средство поможет избавиться от пятен и освежить цвет ткани.
3. Уксус: способна удалить даже самые стойкие пятна. Разведите стакан уксуса в тёплой воде и замочите одежду на 30 минут перед стиркой. Затем постирайте вещи как обычно. Он также помогает избавиться от неприятных запахов.
4. Лимонный сок: ещё один эффективный отбеливатель. Выжмите сок из одного-двух лимонов и добавьте его в отсек для кондиционера при стирке. Он придаст вашей одежде свежий аромат и сделает её более яркой.
5. Горчичный порошок: разведите 50 г в горячей воде и дайте настояться. Процедите раствор через марлю и добавьте его к стиральному средству. Порошок горчицы помогает избавиться от серости и желтизны на белых вещах.
6. Нашатырный спирт: отличное средство для удаления жёлтых пятен с белых вещей. Растворите столовую ложку нашатырного спирта в стакане воды и нанесите раствор на пятно. Оставьте на несколько минут, а затем постирайте вещь как обычно.
7. Перекись водорода: мощный окислитель, который способен осветлить даже сильно загрязнённые ткани. Добавьте стакан к стиральному порошку и включите стиральную машину. Перекись поможет избавиться от серости и желтизны, пишет sevastopolmedia.ru.