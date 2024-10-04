Стакан на стирку: и вся одежда снова белая - прачка выдала секрет, что добавляет в барабан

Каждая хозяйка знает, как сложно бывает сохранить первозданную белизну одежды. Пятна, серость, желтизна — всё это может испортить даже самый красивый наряд. Эти народные методы помогут вернуть одежде её первоначальный вид.

1. Сода: добавьте полстакана соды к обычному порошку и запустите стиральную машину в обычном режиме. Она поможет отбелить ткань и избавиться от пятен.