Вводят для всех, у кого есть скважина на участке – новые жесткие нормы уже с октября месяца
- 13:11 4 октября
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- Служба новостей
С октября 2024 года владельцам земель с пробурёнными скважинами следует учесть новые законодательные требования. Одним из ключевых изменений стал вопрос лицензирования скважин глубже 5 метров. Чтобы разобраться в новых нормах и избежать недопониманий, давайте более подробно изучим законодательство и рекомендации.
Лицензия на глубокие скважины: миф или реальность?
Согласно статье 19 Закона о недрах Российской Федерации, владельцы земель имеют право бурить скважины до 5 метров глубиной для личного пользования без лицензии. Однако многие считают, что для скважин глубже 5 метров лицензирование необходимо, что вызвало волну вопросов и слухов среди собственников участков.
Разъяснения Минприроды
Минприроды России уточняет, что скважины, служащие для забора воды, регулируются определёнными правилами. Лицензия не требуется при соблюдении следующих условий:
- Использование для личных нужд: Скважина должна использоваться исключительно для нужд владельца — для бытового водоснабжения и полива растений.
- Ограничение по объёму воды: Ежедневный объём добычи не должен превышать 100 кубометров. Если этот объём превышен или вода используется в коммерческих целях, лицензия будет обязательна.
- Водоносные горизонты: Скважина не должна затрагивать слои, из которых производится забор воды для централизованного водоснабжения. В таких случаях требуется получить дополнительные разрешения.
Возможные последствия нарушений
Несоблюдение требований закона может привести к штрафам и даже закрытию скважины. Чтобы избежать таких последствий, следует убедиться в соответствии всех параметров установленным нормам и необходимости лицензирования.
Как подготовиться к изменениям?
Владельцам скважин рекомендуется заранее проконтролировать соответствие своих сооружений новым требованиям. При возникновении вопросов относительно правил эксплуатации и лицензирования стоит обращаться за консультацией к экспертам или в местные органы Минприроды.
Заблаговременное соблюдение норм и правил поможет избежать неприятных последствий и защитит от стрессовых ситуаций. Необходимо помнить, что ответственное использование природных ресурсов требует внимательного отношения к законодательству и выполнения всех обязательных требований, пишет sevastopolmedia.ru.