Вводят для всех, у кого есть скважина на участке – новые жесткие нормы уже с октября месяца

С октября 2024 года владельцам земель с пробурёнными скважинами следует учесть новые законодательные требования. Одним из ключевых изменений стал вопрос лицензирования скважин глубже 5 метров. Чтобы разобраться в новых нормах и избежать недопониманий, давайте более подробно изучим законодательство и рекомендации.

Лицензия на глубокие скважины: миф или реальность?

Согласно статье 19 Закона о недрах Российской Федерации, владельцы земель имеют право бурить скважины до 5 метров глубиной для личного пользования без лицензии. Однако многие считают, что для скважин глубже 5 метров лицензирование необходимо, что вызвало волну вопросов и слухов среди собственников участков.