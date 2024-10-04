Каждый третий сыктывкарец до 34 лет отказался от наличных денег

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Каждый третий житель Сыктывкара до 34 лет не носит с собой наличные деньги. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на опрос Superjob. Отметим, что рост цифровых технологий и банковских услуг побуждает сыктывкарцев реже использовать наличные деньги.

Так, согласно опросу сервиса, 56% опрошенных обычно имеют при себе наличные деньги. Добавим, что мужчины носят "реальные" купюры чаще, чем женщины: 60% против 53%. Также отметим, что старшее поколение (56% среди тех, кому за 45 лет) и сыктывкарцы с доходом от 50 до 100 тыс. руб. (63%) чаще хранят купюры и монеты в кошельках.

Кстати, из числа опрошенных 35% носят в кошельке сумму до трех тысяч рублей, а лишь 5% — более 20 тысяч. Инфляция за последние 14 лет составила свыше 160%, средние наличные в кошельках увеличились с 2000 до 5000 рублей.