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Каждый третий сыктывкарец до 34 лет отказался от наличных денег

Каждый третий сыктывкарец до 34 лет отказался от наличных денег Фото из архива

Каждый третий житель Сыктывкара до 34 лет не носит с собой наличные деньги. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на опрос Superjob.

Отметим, что рост цифровых технологий и банковских услуг побуждает сыктывкарцев реже использовать наличные деньги.

Так, согласно опросу сервиса, 56% опрошенных обычно имеют при себе наличные деньги. Добавим, что мужчины носят "реальные" купюры чаще, чем женщины: 60% против 53%. Также отметим, что старшее поколение (56% среди тех, кому за 45 лет) и сыктывкарцы с доходом от 50 до 100 тыс. руб. (63%) чаще хранят купюры и монеты в кошельках.

Кстати, из числа опрошенных 35% носят в кошельке сумму до трех тысяч рублей, а лишь 5% — более 20 тысяч. Инфляция за последние 14 лет составила свыше 160%, средние наличные в кошельках увеличились с 2000 до 5000 рублей.

Отметим, что четверть жителей города вообще обходится без наличных. Например, среди молодых людей до 34 лет каждый третий не носит наличные деньги, в возрасте от 35 до 44 лет 26% отказались от наличных, а среди более старшего поколения таких уже 20%.

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