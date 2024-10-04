Молодой сыктывкарец, которого обвиняют в смертельном ДТП, подал апеляцию

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

4 октября в Верховном суде Коми прошли апелляционные слушания по изменению меры пресечения 18-летнему Александру З. По версии следствия, 21 сентября 2024, молодой человек находясь за рулем автомобиля “Лада Гранта” совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на улице Коммунистической. После аварии погиб один из потерпевших, второй скончался в больнице.

23 сентября водителя транспортного средства Александра З.заключили под стражу до 21 ноября этого года. Адвокат попытался обжаловать это решение на заседании в Верховном суде Коми 4 октября. Также на слушаниях присутствовал прокурор, и сестра одного из погибших мужчин.

Адвокат заявил в суде, что решение о заключении в СИЗО водителя было принято из-за общественного резонанса. После этого защитник попросил изменить меру пресечения на домашний арест. Прокуратура и представители потерпевшей стороны не согласились с этой апелляционной жалобой.

Адвокат потерпевшей заявил, что сыктывкарцу свойственен агрессивный стиль вождения и, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Также выяснилось, что Александр З. не принес извинения потерпевшей стороне. По предположению адвоката потерпевшей, молодой человек может скрыться от правосудия, если отправится под домашний арест.

Верховный суд Коми оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.