В Коми отмечаются лишь эпизодические недостатки в защищенности школ от пожаров и терактов
- 11:45 4 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре случаи недостаточной защищенности образовательных учреждений встречаются редко. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на полковника полиции и замначальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии РФ по Коми Олега Ульнырова.
Полковник полиции отметил, что год от года уровень подготовки педагогов и административного персонала к действиям при тревогах улучшается. Дети также проявляют спокойствие по отношению к сигналам тревоги, а эвакуации проходят без паники и в строгом соответствии с инструкциями.
В свою очередь председатель Госсовета Коми Сергей Усачев заявил, что руководителям учебных заведений важно соблюдать требования пожарной безопасности и антитеррористической защиты.
"Сегодня это не просто формальность, а требование времени. Средства бюджета направляются не на составление многочисленных инструкций, а на создание системы, которая надежно сработает в любой чрезвычайной ситуации. Наша задача - проверять, насколько это верно, " - подвел итог спикер регионального парламента. Напомним, в Коми за июль среднемесячные зарплаты составили более 86 тысяч рублей.