В Коми отмечаются лишь эпизодические недостатки в защищенности школ от пожаров и терактов

В Сыктывкаре случаи недостаточной защищенности образовательных учреждений встречаются редко. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на полковника полиции и замначальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии РФ по Коми Олега Ульнырова.

Полковник полиции отметил, что год от года уровень подготовки педагогов и административного персонала к действиям при тревогах улучшается. Дети также проявляют спокойствие по отношению к сигналам тревоги, а эвакуации проходят без паники и в строгом соответствии с инструкциями.

В свою очередь председатель Госсовета Коми Сергей Усачев заявил, что руководителям учебных заведений важно соблюдать требования пожарной безопасности и антитеррористической защиты.