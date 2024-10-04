Всегда ставлю соль у порога: Горничная научила одной простой хитрости — в быту нереально помогает

Поваренная соль — это не только незаменимый ингредиент на кухне, но и полезный помощник в повседневной жизни. Например, некоторые хозяйки добавляют её в стиральный порошок, чтобы сделать вещи мягче. Недавно одна из горничных санатория поделилась ещё одним удивительным свойством соли.

По её словам, соль отлично поглощает неприятные запахи. Для этого достаточно расставить небольшие ёмкости с солью по всему дому. Подойдёт как поваренная, так и морская соль, как сообщает канал "Уютный дом".