При столкновении двух авто в Инте пострадали три человека

В Инте произошло ДТП с участием автомобилей Geely и Lada Priora, в результате которого пострадали три человека.

Как уточнили в Управление ГИБДД МВД по Коми, происшествие зафиксировано вчера, 3 октября, около половины шестого вечера. Водитель Geely 69-ти лет, следуя по улице Мира и совершая левый поворот на улице Воркутинской, не предоставил преимущества в движении, что привело к столкновению с Lada Priora.