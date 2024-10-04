При столкновении двух авто в Инте пострадали три человека
- 09:50 4 октября
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- Татьяна Зубова
В Инте произошло ДТП с участием автомобилей Geely и Lada Priora, в результате которого пострадали три человека.
Как уточнили в Управление ГИБДД МВД по Коми, происшествие зафиксировано вчера, 3 октября, около половины шестого вечера. Водитель Geely 69-ти лет, следуя по улице Мира и совершая левый поворот на улице Воркутинской, не предоставил преимущества в движении, что привело к столкновению с Lada Priora.
Пострадавшими оказались сам водитель иномарки. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб на голове, а также водитель Lada Priora, у которого оказалась рана в области живота. Пассажирка Geely, 37-летняя женщина, также получила черепно-мозговую травму, сотрясение, а также ушибы надбровной области и левой голени. Её состояние потребовало госпитализации, в то время как водителям не понадобилось стационарное лечение.
Согласно данным Госавтоинспекции Коми, пристегнутые ремни безопасности у всех участников происшествия помогли избежать более серьезных последствий.