Приклеила прокладку под холодильник — теперь никак не могу нарадоваться: жить в доме сразу стало гораздо лучше

Обычные ежедневные прокладки, привычные для гигиены, можно использовать и в других целях, что активно находят хозяйки.

Эти многофункциональные предметы не только помогают в поддержании личной гигиены, но и могут стать незаменимыми помощниками в ведении домашнего хозяйства, сообщает Хибины.ру.