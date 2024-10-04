Приклеила прокладку под холодильник — теперь никак не могу нарадоваться: жить в доме сразу стало гораздо лучше
- 11:00 4 октября
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- Служба новостей
Обычные ежедневные прокладки, привычные для гигиены, можно использовать и в других целях, что активно находят хозяйки.
Эти многофункциональные предметы не только помогают в поддержании личной гигиены, но и могут стать незаменимыми помощниками в ведении домашнего хозяйства, сообщает Хибины.ру.
Ароматизирующие саше для шкафа Легким способом превратить прокладку в ароматизатор для одежды является разрезание её на две части и нанесение на них нескольких капель вашего любимого эфирного масла. Затем приклейте саше к внутренним стенкам шкафа. Это не только освежит вашу одежду, но и поможет отпугнуть моль.
Защита от тараканов Ежедневные прокладки могут эффективно отпугивать насекомых. Просто разместите одну под холодильником или рядом с мусорным ведром, предварительно добавив на неё несколько капель эфирного масла с резким запахом, например, гвоздики, лемонграсса, чайного дерева или эвкалипта. Эти ароматы вызывают у тараканов дискомфорт, и они предпочитают избегать таких мест.
Барьер от тараканов из соседних квартир Чтобы предотвратить проникновение тараканов через вентиляционные отверстия, можно положить туда прокладку с каплями эфирного масла. Это создаст преграду, через которую насекомым будет сложно проникнуть в ваше жилье.
Эти простые и доступные методы помогут сохранить свежесть и чистоту вашего дома без лишних усилий.