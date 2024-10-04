Опубликован обновленный график выхода на пенсию в России - теперь указаны пункты по годам

Фото из архива "Про Города"

Опубликован пересмотренный график достижения пенсионного возраста – этапы по годам В 2018 году в России начали постепенно повышать пенсионный возраст, что стало значимым изменением для всех возрастных групп, начиная с поколений, родившихся в середине 1950-х годов. До этого момента пенсионный возраст оставался неизменным с 1932 года, что требовало реформ для адаптации пенсионной системы к современным экономическим и демографическим условиям.

Реформа вводилась поэтапно, чтобы дать гражданам возможность привыкнуть к новым условиям. Власти России старались сохранить социальную справедливость и продолжают предоставлять льготы определенным категориям граждан, включая многодетных матерей и работников с длительным стажем. Цель этих мер — обеспечить стабильность пенсионной системы и стимулировать более продолжительное участие граждан в трудовой жизни.

График изменения пенсионного возраста

Согласно новому графику, пенсионный возраст изменяется по следующим критериям:

Женщины, родившиеся в 1964 году, и мужчины, родившиеся в 1959 году, могут выйти на пенсию в 55,5 и 60,5 лет соответственно.

Женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения — в 56,5 и 61,5 года.

Женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения получат страховую пенсию по старости в 58 и 63 года соответственно, начиная с 2024 года.

Женщины, родившиеся в 1967 году, и мужчины 1962 года рождения смогут выйти на пенсию в 59 и 64 года начиная с 2026 года.

Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, и мужчины 1963 года рождения и младше смогут оформить пенсию в 60 и 65 лет начиная с 2028 года.

Женщины с пятью и более детьми сохранят право на пенсию с 50 лет. С 2019 года введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в 57 лет и четырьмя детьми — в 56 лет.

Для стимулирования трудовой активности введена возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с длинным стажем. Мужчины с 42 годами трудового стажа и женщины с 37 годами могут уходить на пенсию на два года раньше, но не раньше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.