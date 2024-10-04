В Сыктывкаре пенсионерка, которую сбила иномарка, попала в больницу
- 09:00 4 октября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре иномарка сбила пожилую женщину.
Согласно информации, предоставленной Управления Госавтоинспекции по Республике Коми, инцидент зафиксировали вчера, 3 октября, в 17: 50. 41-летний водитель, перемещаясь на автомобиле Audi по улице Лесопарковой, двигался в направлении улицы Ручейной, начиная свой путь от Сысольского шоссе. Неподалеку от дома №72 на улице Лесопарковой водитель наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, двигаясь слева направо относительно направления движения машины.
Согласно медицинскому заключению, 82-летняя пострадавшая получила перелом костей правой стопы. Пенсионерку госпитализировали в больницу для оказания помощи. В отношении горожанки оформили административное правонарушение согласно статье 12.30 КоАП Российской Федерации.
В ведомстве также добавили, что водитель Audi имеет внушительный опыт вождения - с 2001 года, однако ранее он привлекался за различные нарушения 167 раз, из которых 31 приходятся на последний год.