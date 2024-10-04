В Сыктывкаре пенсионерка, которую сбила иномарка, попала в больницу

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре иномарка сбила пожилую женщину. Согласно информации, предоставленной Управления Госавтоинспекции по Республике Коми, инцидент зафиксировали вчера, 3 октября, в 17: 50. 41-летний водитель, перемещаясь на автомобиле Audi по улице Лесопарковой, двигался в направлении улицы Ручейной, начиная свой путь от Сысольского шоссе. Неподалеку от дома №72 на улице Лесопарковой водитель наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, двигаясь слева направо относительно направления движения машины.

Согласно медицинскому заключению, 82-летняя пострадавшая получила перелом костей правой стопы. Пенсионерку госпитализировали в больницу для оказания помощи. В отношении горожанки оформили административное правонарушение согласно статье 12.30 КоАП Российской Федерации.