В Коми подорожали огурцы и макароны, а свекла упала в цене

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Комистат обнародовал данные о колебании цен на отдельные товары и услуги в период с 24 по 30 сентября.

За последнюю неделю наблюдались изменения цен: макаронные изделия подорожали на 2, 5%, черный чай—на 2, 3%, маргарин—на 2, 2%, сливочное масло—на 1, 9%, пшено—на 1, 8%, пшеничная мука и поваренная соль—на 1, 5%, творог—на 1, 3%, стерилизованное молоко—на 1, 0%. Понижение цен отмечено на куриные яйца (-1, 5%) и гречневую крупу (-1, 4%).