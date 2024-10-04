В Коми подорожали огурцы и макароны, а свекла упала в цене
- 08:45 4 октября
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- Татьяна Зубова
Комистат обнародовал данные о колебании цен на отдельные товары и услуги в период с 24 по 30 сентября.
За последнюю неделю наблюдались изменения цен: макаронные изделия подорожали на 2, 5%, черный чай—на 2, 3%, маргарин—на 2, 2%, сливочное масло—на 1, 9%, пшено—на 1, 8%, пшеничная мука и поваренная соль—на 1, 5%, творог—на 1, 3%, стерилизованное молоко—на 1, 0%. Понижение цен отмечено на куриные яйца (-1, 5%) и гречневую крупу (-1, 4%).
В сегменте плодоовощной продукции цены повысились на свежие огурцы на 3, 2%, морковь на 2, 5% и бананы на 1, 7%, в то время как наблюдалось снижение цен на свеклу (-2, 7%) и репчатый лук (-1, 1%).
Среди непродовольственных товаров первой необходимости зафиксированы изменения цен: зубные пасты подорожали на 3, 9%, сухие корма для животных—на 1, 6%, зубные щетки—на 1, 5%. При этом стоимость туалетной бумаги уменьшилась на 1, 5%.
Среди медикаментов изменения цен коснулись комбинированных анальгетиков, которые подорожали на 2, 6%, и аллохола, чья стоимость выросла на 1, 2%. На поливитамины цены снизились на 1, 2%.
Изменения цен на топливо также отмечены: цены на автомобильный бензин немного возросли на 0, 03%, в то время как стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0, 1%.