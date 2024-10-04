4 октября Коми накроют дожди

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прогноз на 4 октября составили специалисты Коми ЦГМС. В пятницу над регионом будет преобладать переменная облачность с прояснениями. В северной части можно ожидать осадки – дождь и мокрый снег средней, тогда как в районе Воркуты больших осадков не прогнозируется, вместо этого в ночное и утреннее время возможны туманы.

Южные территории республики накроют небольшие дожди, но на крайнем юге их практически не предвидится.

Ветер в основном будет дуть с юго-запада и запада, постепенно меняя направление на северное и северо-восточное, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температурный режим в северных областях установится в пределах от +1 до +6 градусов как ночью, так и днем, с возможным понижением во время прояснений до -4…+1°C. В южных районах столбик термометра остановится на отметке +3...+8С ночью и днем, местами воздух прогреется до +13°C в дневное время.