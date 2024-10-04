4 октября Коми накроют дожди
- 06:30 4 октября
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- Татьяна Зубова
Прогноз на 4 октября составили специалисты Коми ЦГМС.
В пятницу над регионом будет преобладать переменная облачность с прояснениями. В северной части можно ожидать осадки – дождь и мокрый снег средней, тогда как в районе Воркуты больших осадков не прогнозируется, вместо этого в ночное и утреннее время возможны туманы.
Южные территории республики накроют небольшие дожди, но на крайнем юге их практически не предвидится.
Ветер в основном будет дуть с юго-запада и запада, постепенно меняя направление на северное и северо-восточное, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температурный режим в северных областях установится в пределах от +1 до +6 градусов как ночью, так и днем, с возможным понижением во время прояснений до -4…+1°C. В южных районах столбик термометра остановится на отметке +3...+8С ночью и днем, местами воздух прогреется до +13°C в дневное время.
Что касается столицы республики, здесь стоит ожидать переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер будет преимущественно западным с периодами, достигающими 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью колеблется в пределах +7…+9, а дневные показатели покажут +9…+11°C.