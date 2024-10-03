Минздрав Коми приступил к расследованию в Усть-Вымской ЦРБ по жалобе пенсионерки на неоказание помощи

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Минздрав Коми начал внутреннюю проверку по инциденту с отказам оказания медпомощи пожилой женщине. Об этом сообщает "Комиинформ". Временная исполняющая обязанности министра Татьяна Марунич сообщила изданию "Комиинформу", что при проверке будут оцениваться действия или бездействие главного врача этого медучреждения и дежурного врача, который находился на смене в день обращения пенсионерки.

Напомним, в понедельник Владимир Уйба сообщил в своем Telegram-канале о том, что получил обращение от жителей района. Они попросили его защитить уважаемого 82-летнего ветерана образовательной отрасли с инвалидностью.

Жители региона, оказавшиеся в подобной ситуации, восприняли призыв Владимира Уйба и начали направлять сообщения о похожих случаях в филиалы Общественной приемной Главы Коми по месту их жительства (такие отделения работают во всех городах и районах республики).

Руководители приемной ежедневно передают полученные данные в Администрацию Главы, где создан специальный штаб для обработки подобных обращений. Работой штаба руководит заместитель председателя правительства Коми Екатерина Грибкова.