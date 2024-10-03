5 октября в Сыктывкар привезут Чудотворную Казанскую икону Божией Матери

Фото из архива

В Коми привезут Чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Об этом сообщил губернатор республики Владимир Уйба в своем очередном видеообращении. Со слов Главы региона, святыню доставят в столицу Коми 5 октября, где она пробудет до 8 октября. "Это событие имеет огромное значение для верующих и всей республики. Оно проводится в рамках Всероссийского молебна о Победе благодаря благословению Святейшего Патриарха Кирилла и при активной поддержке Всемирного Русского Народного Собора, Фонда "Царьград", а также регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в Коми", — отметил Владимир Уйба.

На протяжении веков Казанская икона Божией Матери приносила людям утешение и исцеление от различных болезней и являлась символом надежды.

Эта икона почитается как покровительница русского народа и символ веры и победы. С ней связано множество рассказов о чудесах и исцелениях, которые укрепляют верующих на пути духовного обновления.

Икона была обнаружена в XVI веке, а ее написание относят к примерно 1580 году. Во время Смутного времени она сопровождала народное ополчение Минина и Пожарского и в 1611 году привезена под занятый поляками и литовцами город Москву. Именно благодаря этой иконе, после трехдневного поста и молитвы, русским войскам удалось в 1612 году освободить Москву от захватчиков.

5 октября в 17:00 в Свято-Стефановском кафедральном соборе пройдет Всенощное бдение, а около 20: 30, после прибытия иконы, состоится торжественный молебен.