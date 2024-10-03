Госдолг Коми вырос еще почти на 200 миллионов рублей
- 21:45 3 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми произошло значительное увеличение госдолга, выросшего почти на 200 миллионов рублей. Министерство финансов региона увеличило объем заимствований для бюджета. Об этом сообщает "БНК".
На начало 2024 года обязательства Коми по государственному долгу достигли 30,4 млрд рублей. В январе этот показатель поднялся до 31,4 млрд, но позже начал плавно снижаться. Уже в июне сумма резко уменьшилась на 5 млрд рублей благодаря погашению остатков облигационного займа 2017 года. В результате, по состоянию на 1 июля, долг сократился до 26,2 млрд рублей.
Тем не менее, впоследствии объем государственного долга снова начал расти, что было связано с увеличением привлеченных средств по соглашению с Минфином России, подписанному еще в мае. Первоначально сумма составляла 100,9 млн рублей, но в июле она возросла до 181 млн, а к сентябрю составила 380,5 млн.
Таким образом, к началу октября долг Коми достиг 26,5 млрд рублей, что на 200 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем. На Республике Коми висят обязательства по 13 бюджетным кредитам.
Стоит отметить, что в структуре госдолга отсутствуют банковские кредиты и ценные бумаги.