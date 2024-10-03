Госдолг Коми вырос еще почти на 200 миллионов рублей

В Республике Коми произошло значительное увеличение госдолга, выросшего почти на 200 миллионов рублей. Министерство финансов региона увеличило объем заимствований для бюджета. Об этом сообщает "БНК".

На начало 2024 года обязательства Коми по государственному долгу достигли 30,4 млрд рублей. В январе этот показатель поднялся до 31,4 млрд, но позже начал плавно снижаться. Уже в июне сумма резко уменьшилась на 5 млрд рублей благодаря погашению остатков облигационного займа 2017 года. В результате, по состоянию на 1 июля, долг сократился до 26,2 млрд рублей.