В Коми 10-летняя школьница перевела мошенникам с карты матери 109 тысяч рублей
- 16:45 3 октября
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- Инесса Богатая
В Ухте школьница отдала аферистам 109 тысяч рублей с карты матери. В полицию города обратилась 47-летняя женщина, заявив о мошеннических действиях, жертвой которых стала ее 10-летняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По данным ведомства, мать рассказала сотрудникам полиции, что ее дочь в мессенджере вступила в группу с развлекательным контентом любимой онлайн-игры. Девочка наткнулась на объявление о розыгрыше бонусов и оставила положительный комментарий. Вечером к ней обратился незнакомый человек, предложивший приобрести виртуальную валюту за небольшую плату, не ожидая итогов розыгрыша.
Мошенник убедил ее участвовать в "финансовой игре", которая требовала проявления навыков в банковских приложениях. Зная, что у мамы был один пароль на все случаи, девочка следовала указаниям "советника". Сначала ей предложили переместить деньги между мамиными счетами в разных банках, а затем давали новые инструкции, в результате чего 109 тысяч рублей были переведены на счет злоумышленника. После этого связь с ним оборвалась, а чат был удален.
Выяснив утром, чем занималась ее дочь, женщина обратилась в полицию.
МВД по Республике Коми рекомендует родителям проводить разъяснительные беседы с детьми о цифровой безопасности для защиты от угроз. Разъясните ребенку, что нельзя делиться личной информацией с незнакомцами и следует обращаться к взрослым, если кто-то побуждает к финансовым операциям.