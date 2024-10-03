В Коми 10-летняя школьница перевела мошенникам с карты матери 109 тысяч рублей

В Ухте школьница отдала аферистам 109 тысяч рублей с карты матери. В полицию города обратилась 47-летняя женщина, заявив о мошеннических действиях, жертвой которых стала ее 10-летняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, мать рассказала сотрудникам полиции, что ее дочь в мессенджере вступила в группу с развлекательным контентом любимой онлайн-игры. Девочка наткнулась на объявление о розыгрыше бонусов и оставила положительный комментарий. Вечером к ней обратился незнакомый человек, предложивший приобрести виртуальную валюту за небольшую плату, не ожидая итогов розыгрыша.