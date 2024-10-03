В Сыктывкаре сгорел отечественный автомобиль

Фото ГУ МЧС Коми

2 октября в Коми произошло три пожара, информирует ГУ МЧС Коми. В Сосногорском районе в квартире многоэтажного дома на улице Ленина, 6, в поселке Нижний Одес загорелся матрас. Первоначальная версия причины возгорания - неосторожность при курении. Из здания вышли самостоятельно пять человек. Никто не пострадал.

В Сыктывкаре у дома номер 71 на улице Орджоникидзе загорелся автомобиль "Лада Гранта" 2019 года. Основной версией причины является неисправность механических узлов автомобиля. Пострадавших нет.

В Воркуте в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Димитрова, 8, огонь распространился на стены, потолок и стиральную машину, охватив площадь в 3 квадратных метра. Свои квартиры покинули 11 человек, пострадавших нет. Полагается, что возгорание произошло из-за дефектов в конструкции и изготовлении электрооборудования.

ГУ МЧС России по Республике Коми напоминает: