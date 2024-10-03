В Сыктывкаре сгорел отечественный автомобиль
- 16:30 3 октября
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- Инесса Богатая
2 октября в Коми произошло три пожара, информирует ГУ МЧС Коми.
В Сосногорском районе в квартире многоэтажного дома на улице Ленина, 6, в поселке Нижний Одес загорелся матрас. Первоначальная версия причины возгорания - неосторожность при курении. Из здания вышли самостоятельно пять человек. Никто не пострадал.
В Сыктывкаре у дома номер 71 на улице Орджоникидзе загорелся автомобиль "Лада Гранта" 2019 года. Основной версией причины является неисправность механических узлов автомобиля. Пострадавших нет.
В Воркуте в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Димитрова, 8, огонь распространился на стены, потолок и стиральную машину, охватив площадь в 3 квадратных метра. Свои квартиры покинули 11 человек, пострадавших нет. Полагается, что возгорание произошло из-за дефектов в конструкции и изготовлении электрооборудования.
ГУ МЧС России по Республике Коми напоминает:
- Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы из розеток;
- Воздержитесь от использования самодельных нагревательных устройств и удлинителей;
- Не используйте провода с заметными повреждениями изоляции;
- Не эксплуатируйте поврежденные розетки;
- Не оставляйте включенные приборы без присмотра;
- Следует придерживаться сроков эксплуатации электроприборов, установленных производителем.