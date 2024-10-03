В Коми осудили двоих подросток за мошенничество

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В Печоре осудили двух подросток за попытку мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, двое несовершеннолетних 17 и 16 лет состояли в преступной группе. Подростки пытались обманным путем завладеть 400 тысячами рублей у пенсионера 1922 года рождения, но он вовремя связался с родственниками и избежал обмана.

Между тем, пожилые жители стали жертвами их преступной деятельности, потеряв в общей сложности свыше миллиона рублей. Как выяснилось, члены группы звонили пострадавшим, рассказывая о якобы случившихся тяжелых ДТП с участием их близких и предлагали уладить дело деньгами, переданными через "курьера". Доверчивые жертвы соглашались и сообщали свои адреса. Подростки, выступая в роли "курьеров", забирали деньги и переводили их на счета организаторов, оставляя себе процент.

Помимо этого, 17-летнему подростку предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, причинившего значительный ущерб (ч.4 ст.159 УК РФ), а 16-летнему – в мошенничестве и краже чужого имущества также в составе группы (ч.4 ст.159 УК РФ и ст.158 УК РФ).