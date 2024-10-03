Против жительницы Коми возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при исполнении соцконтракта
- 14:30 3 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывдине было начато уголовное разбирательство по факту хищения государственных средств в процессе реализации социального контракта. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Согласно данным ведомства, в местное отделение ОМВД России в Сыктывдинском районе поступило уведомление от представителя центра социальной защиты населения о незаконной деятельности 27-летней женщины, получившей бюджетные деньги. Ущерб оценивается примерно в 348 тысяч рублей.
Известно, что гражданка обратилась в Центр социальной защиты с просьбой о государственной помощи через единовременное пособие в рамках социального контракта для бизнеса в сфере красоты. Во время срока действия контракта она завершила лишь первый этап программы – онлайн-курсы. Впоследствии, без уважительных причин, женщина прекратила выполнение своих обязательств и использовала выделенные средства не по назначению, а для погашения личных микрозаймов.
Против жительницы Коми возбуждено дело по статье, квалифицирующей ее действия как преступление по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предполагает тюремное заключение на срок до шести лет.