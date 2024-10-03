Против жительницы Коми возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при исполнении соцконтракта

В Сыктывдине было начато уголовное разбирательство по факту хищения государственных средств в процессе реализации социального контракта. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Согласно данным ведомства, в местное отделение ОМВД России в Сыктывдинском районе поступило уведомление от представителя центра социальной защиты населения о незаконной деятельности 27-летней женщины, получившей бюджетные деньги. Ущерб оценивается примерно в 348 тысяч рублей.