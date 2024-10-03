"Эта зима будет безумной": синоптики представили новый прогноз на декабрь, январь и февраль

Фото из архива "Про Города"

Какие аномалии нас ждут? Синоптики обещают, что предстоящая зима на территории России будет непредсказуемой и полной климатических аномалий. По мнению специалистов, декабрь, январь и февраль будут "сумасшедшими", с резкими перепадами температур, сильными ветрами и осадками. Атмосфера будет очень неустойчивой, - заявляет известный синоптик Евгений Тишковец, - Периоды оттепели будут сменять морозы, и наоборот.

Тем не менее, в целом зима 2024-2025 года ожидается теплее, чем в предыдущие годы. Декабрь будет на 3 градуса теплее нормы, январь - на 5-7 градусов, а февраль - на 1-2 градуса.