Стакан на ведро — и ламинат с линолеумом чистые до неприличия: теперь другие средства не использую — и убираться реже
- 11:00 3 октября
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- Служба новостей
Со временем, темный ламинат и линолеум могут терять свой первоначальный блеск и насыщенность. Многие хозяйки, не задумываясь, используют для уборки агрессивные химикаты, такие как хлорка и отбеливатели, которые на самом деле только вредят поверхности.
Однако вернуть покрытию его благородный оттенок и обеспечить кристальную чистоту можно с помощью обычного черного чая. Танин, содержащийся в этом напитке, эффективно уничтожает бактерии и грибки.
Для приготовления раствора поместите чайный пакетик в кружку и залейте его кипятком. Дайте настояться до полного остывания, затем разведите чай с водой в пропорции 1:3. Если нужно, можно сделать раствор более концентрированным — советует эксперт Ирина Полянская.
Один раз протрите полы этим чайным раствором и дождитесь полного высыхания. Уже после первой уборки вы заметите, что поверхность ламината и линолеума стала более темной, чистой и блестящей.
Этот эффект будет сохраняться до следующей уборки. Мытье полов с помощью чая не только экономично, но и безопасно.
Внимание: Этот метод не подходит для светлых видов ламината и линолеума. Применяйте его только на темных поверхностях.