Сыктывкарец хотел продать гитару, но потерял деньги
- 09:50 3 октября
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- Татьяна Зубова
В отделение полиции Сыктывкара обратился 18-летний студент колледжа с заявлением о краже денежных средств, о чем сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.
Молодой человек рассказал, что пытался продать гитару через известный сайт объявлений. Потенциальный покупатель быстро проявил интерес и связался через личные сообщения. Он выразил желание купить инструмент и отказался от предварительного осмотра, настаивая на незамедлительном оформлении сделки.
Продавец назвал цену гитары — 20 тысяч рублей. Неизвестный собеседник отправил ссылку, аргументировав это отсутствием банковского приложения. Он убедил студента ввести данные его банковской карты, куда якобы должны были поступить деньги. Поддавшись на уловку, молодой человек выполнил все рекомендации, но вместо получения ожидаемой суммы 20 тысяч рублей со счета списались деньги, а "покупатель" перестал выходить на связь. Тогда юноша осознал, что его обманули и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, — мошенничество.