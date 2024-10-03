Сыктывкарец хотел продать гитару, но потерял деньги

В отделение полиции Сыктывкара обратился 18-летний студент колледжа с заявлением о краже денежных средств, о чем сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

Молодой человек рассказал, что пытался продать гитару через известный сайт объявлений. Потенциальный покупатель быстро проявил интерес и связался через личные сообщения. Он выразил желание купить инструмент и отказался от предварительного осмотра, настаивая на незамедлительном оформлении сделки.