Когда в Коми придут первые снегопады
- 08:45 3 октября
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- Татьяна Зубова
По данным ЦГМС Коми, в октябре средние температурные показатели окажутся близки к многолетним статистическим данным.
Температура воздуха на юго-западе будет колебаться в районе +2,4 °C, а на северо-востоке достигнет -3,1 °C. Количество осадков в общей сложности останется в пределах должных значений — от 54 до 74 мм, хотя в некоторых регионах предполагается их превышение до 1,5 раза.
Ожидается, что уже в первые выходные октября (5–6-е числа) климатические условия начнут меняться. Вместо длительного периода сухой и солнечной погоды придут циклоны, которые принесут облачность и дожди. Во второй декаде месяца на северо-востоке синоптики обещают снижение среднесуточных температур ниже нуля и образование первых снежных покровов, что ознаменует начало зимнего сезона.
Для основной части региона смена сезона наиболее вероятна к концу октября. Именно в это время возможна и первая по-настоящему снежная погода. Температура будет колебаться в пределах нормы, а иногда даже ниже привычных показателей. Учитывая такие температурные условия, раннего ледообразования на реках в виде заберегов или шуги не предвидится, пояснили синоптики.