Когда в Коми придут первые снегопады

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По данным ЦГМС Коми, в октябре средние температурные показатели окажутся близки к многолетним статистическим данным. Температура воздуха на юго-западе будет колебаться в районе +2,4 °C, а на северо-востоке достигнет -3,1 °C. Количество осадков в общей сложности останется в пределах должных значений — от 54 до 74 мм, хотя в некоторых регионах предполагается их превышение до 1,5 раза.

Ожидается, что уже в первые выходные октября (5–6-е числа) климатические условия начнут меняться. Вместо длительного периода сухой и солнечной погоды придут циклоны, которые принесут облачность и дожди. Во второй декаде месяца на северо-востоке синоптики обещают снижение среднесуточных температур ниже нуля и образование первых снежных покровов, что ознаменует начало зимнего сезона.