Стало известно, какой будет погода в Коми 3 октября

3 октября на территории республики прогнозируется переменная облачность, об этом информирует Коми ЦГМС.

В отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя, на крайнем севере синоптики обещают мокрый снег. Ожидается изменение направления ветра с западного на юго-западное и южное, при этом его скорость составит 6-11 метров в секунду, а местами, в особенности на северо-востоке региона, возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Ночные температуры колеблются от -1 до +4 градусов, дневные в северных частях составят от +4 до +9 градусов, в южных — от +11 до +16 градусов Цельсия.