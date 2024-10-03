Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспечен
- 04:31 3 октября
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- Служба новостей
В современной жизни через руки хранительниц домашнего очага проходит большое количество пластиковой тары, в том числе 5-литровые бутылки. Многие предпочитают избавляться от нее сразу, однако в быту подобные емкости могут пригодиться.
Опытный лайфхакер и автор Дзен-канала «Шебби-Шик» рассказала, как всего из двух бутылок можно сделать вместительную корзину для хранения. Итак, возьмите две бутылки.
У одной отрежьте верхнюю часть, а у второй — дно и также верхнюю часть. Вставьте две части одну в другую. Чтобы облегчить процесс, немного надсеките углы у одной бутылки.
Теперь возьмите паяльник. На месте стыков сделайте по два отверстия с каждой стороны. Скрепите части между собой с помощью стяжек.
Верхнюю часть можно задекорировать яркой изолентой. Ручки от бутылок также не выбрасывайте. Их можно присоединить к боковым сторонам получившейся корзины с помощью стяжек. Теперь найдено место для хранения различных предметов.
Справка. Отходы ПЭТ относятся к 5 классу и считаются самыми безопасными. При их сжигании не выделяются диоксины, поскольку в ПЭТ не содержится хлор.