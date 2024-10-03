Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспечен

В современной жизни через руки хранительниц домашнего очага проходит большое количество пластиковой тары, в том числе 5-литровые бутылки. Многие предпочитают избавляться от нее сразу, однако в быту подобные емкости могут пригодиться.

Опытный лайфхакер и автор Дзен-канала «Шебби-Шик» рассказала, как всего из двух бутылок можно сделать вместительную корзину для хранения. Итак, возьмите две бутылки.



У одной отрежьте верхнюю часть, а у второй — дно и также верхнюю часть. Вставьте две части одну в другую. Чтобы облегчить процесс, немного надсеките углы у одной бутылки.