Теперь это запрещено в поездах: пассажиры в гневе и возвращают билеты – внезапные осенние изменения
- 00:00 3 октября
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- Служба новостей
С наступлением осени многие россияне отправляются в поездки на поездах, и важно помнить о правилах, которые продолжают действовать в 2024 году. Они касаются как использования мест в вагонах, так и поведения пассажиров, что делает путешествия более комфортными и безопасными.
Использование нижних полок в плацкартных вагонах
Одним из главных изменений является регулирование использования нижних полок в плацкартных вагонах. Ранее это часто вызывало конфликты между пассажирами, особенно теми, кто занимал верхние места. Чтобы снизить напряжение и сделать поездку комфортнее, РЖД ввела временные промежутки для использования нижних полок:
- С 7:00 до 10:00 — время для утреннего перекуса.
- С 12:00 до 15:00 — обеденное время.
- С 19:00 до 21:00 — вечерний перекус.
Это правило помогает предотвратить конфликты и сделать поездку более удобной для всех.
Ограничения на использование гаджетов
Для поддержания спокойной атмосферы в вагонах введены ограничения на использование электронных устройств:
- Прослушивание музыки должно происходить только через наушники и на умеренной громкости.
- Музыкальные репетиции не допускаются, так как поезд не является местом для громких музыкальных занятий, которые могут мешать отдыху.
Эти меры способствуют созданию комфортной обстановки для всех путешественников.
Рекомендации по покупке билетов
С наступлением осени спрос на билеты на поезда традиционно увеличивается. Чтобы избежать проблем с наличием мест, рекомендуется приобретать билеты заранее. Продажи открываются за 90 дней до даты отправления, что позволяет забронировать место заранее и избежать возможных неудобств в последний момент.
Дополнительные ограничения
Также в поездах РЖД действуют ряд других правил, которые важно учитывать:
- Перевозка домашних животных возможна только при наличии необходимых документов и в специальных контейнерах. Это обеспечивает безопасность пассажиров и животных.
- Курение запрещено как в вагонах, так и в тамбурах. Это помогает поддерживать здоровье пассажиров и предотвращать возможные возгорания.
- Громоздкий багаж не должен мешать свободному проходу. Важно учитывать это при упаковке вещей.
- Употребление алкоголя разрешено только в вагонах-ресторанах и барах. При этом важно соблюдать меру и не нарушать общественный порядок.
Соблюдение этих правил способствует созданию комфортных условий для всех пассажиров в поездах РЖД, делая путешествия безопасными и приятными, пишет sevastopolmedia.ru.