Суд обязал мэрию Сыктывкара внести в список на получение жилья 14-летнего подростка без прописки
- 01:00 3 октября
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- Инесса Богатая
Прокуратура Эжвинского района города Сыктывкара организовала проверку по запросу опекуна 14-летнего мальчика, оставшегося без родительского попечения. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на ведомство.
Так, согласно информации, выяснилось, что мальчик с самого рождения живет в Сыктывкаре, однако ни владельцем, ни арендатором жилищного помещения он не является, и не состоит в семье арендатора по договору социального найма. Несмотря на это, администрация Сыктывкара отказала ему во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение жилья из муниципального специализированного жилищного фонда.
Причиной отказа чиновники назвали отсутствие у мальчика регистрации по месту жительства. Прокуратура не согласилась с данным решением и обратилась в суд с требованием обязать администрацию включить ребенка в вышеупомянутый список. Обосновывая свои требования, прокуратура подчеркнула, что включение в список определяется местом жительства лица, а наличие или отсутствие регистрации не вправе ограничивать жилищные права.
Суд поддержал требование прокуратуры. После вступления решения в силу, прокуратура района будет контролировать его выполнение, сказано в сообщении пресс-службы регионального надзорного органа.