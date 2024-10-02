Суд обязал мэрию Сыктывкара внести в список на получение жилья 14-летнего подростка без прописки

Прокуратура Эжвинского района города Сыктывкара организовала проверку по запросу опекуна 14-летнего мальчика, оставшегося без родительского попечения. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на ведомство.

Так, согласно информации, выяснилось, что мальчик с самого рождения живет в Сыктывкаре, однако ни владельцем, ни арендатором жилищного помещения он не является, и не состоит в семье арендатора по договору социального найма. Несмотря на это, администрация Сыктывкара отказала ему во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение жилья из муниципального специализированного жилищного фонда.