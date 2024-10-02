Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции

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Результаты масштабного исследования качества молочной продукции на российском рынке, проведенного экспертным центром "Росконтроль", оказались шокирующими. Из более чем 50 проверенных марок молока значительная часть оказалась фальсификатом. Это означает, что в продуктах, которые мы ежедневно покупаем для себя и своих семей, обнаружились добавки, не соответствующие заявленным стандартам качества и безопасности. Лидеры и аутсайдеры

Среди протестированных образцов были как безусловные лидеры, так и продукты, вызвавшие серьезные опасения. Так, марки "Экомилк" (жирностью 3,2%), "Село зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки" получили высокие оценки экспертов. В этих продуктах не были обнаружены растительные жиры и сухое молоко, что говорит об их натуральном происхождении.

Однако результаты исследования не обошлись без тревожных сигналов. В "черный список" попали такие бренды, как "Маруся", "Честное коровье молоко" и "36 копеек". В молоке этих марок были обнаружены кишечная палочка и фитостерины, что свидетельствует о наличии растительных жиров и нарушении санитарных норм.

Чем опасны фальсификаты?

Потребление фальсифицированной молочной продукции может привести к серьезным последствиям для здоровья. В первую очередь, это касается людей с аллергией на лактозу или непереносимостью некоторых компонентов. Кроме того, наличие в молоке патогенных микроорганизмов может вызвать пищевые отравления.

Как выбрать качественное молоко?

В свете полученных результатов "Росконтроль" рекомендует потребителям быть более внимательными при выборе молочной продукции. Эксперты советуют обращать внимание на следующие факторы:

Состав продукта: Изучайте информацию на этикетке. В натуральном молоке не должно быть растительных жиров, сухого молока и других добавок.

Изучайте информацию на этикетке. В натуральном молоке не должно быть растительных жиров, сухого молока и других добавок. Производитель: Отдавайте предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией.

Отдавайте предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией. Срок годности: Обращайте внимание на срок годности продукта. Свежее молоко хранится недолго.

Обращайте внимание на срок годности продукта. Свежее молоко хранится недолго. Внешний вид упаковки: Упаковка качественного молока должна быть герметичной, без повреждений и с четкой маркировкой.

Что делать, если вы обнаружили фальсификат?