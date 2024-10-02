Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с полок магазинов уже с 4 октября
- 22:01 2 октября
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- Служба новостей
Гражданам рассказали о товарах, которые уже в ближайшее время полностью исчезнут с прилавков отечественных магазинов. С 3 октября такой продукции больше не будет на полках супермаркетов, потому что такой указ подписали сами торговые сети. И они уверены, что это будет выгодно всем покупателям, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, новое решение приняли очень многие федеральные ретейлеры, которые специализируются на продаже продуктов питания и других товаров в супермаркетах. Торговые сети решили внести важные изменения в ассортимент продукции магазинов. И в результате часть товаров уйдет с полок.
Отмечается, что убрать в ближайшее время планируют наиболее дорогие товары в магазинах. Это будут делать в рамках переоборудования супермаркетов в торговые точки экономкласса. К примеру, на такую меру пошли в сети гипермаркетов «Лента», где уже представили новый формат подобных магазинов.
Представители торговой сети провели оптимизацию сразу 35 различных категорий товаров. И часть продукции, которая относится к высокой ценовой категории, решили убрать. А оставят на полках только ту продукцию, которая стоит относительно недорого, но при этом выполнена с высоким уровнем качества.
Ожидается, что на такой шаг в ближайшее время пойдут все крупные сети супермаркетов. Магазины будут делать акцент на товарах собственных торговых марок. Такая продукция обычно стоит дешевле аналогов от известных брендов, потому что нет расходов на рекламу. Но качество остается высоким, так что для покупателей подобные перемены будут даже к лучшему, уверены эксперты.