Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с полок магазинов уже с 4 октября

Гражданам рассказали о товарах, которые уже в ближайшее время полностью исчезнут с прилавков отечественных магазинов. С 3 октября такой продукции больше не будет на полках супермаркетов, потому что такой указ подписали сами торговые сети. И они уверены, что это будет выгодно всем покупателям, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новое решение приняли очень многие федеральные ретейлеры, которые специализируются на продаже продуктов питания и других товаров в супермаркетах. Торговые сети решили внести важные изменения в ассортимент продукции магазинов. И в результате часть товаров уйдет с полок.