В Сыктывкаре 61-летний пенсионер украл у соседа по гаражу 140 тысяч рублей
- 17:30 2 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре полиция оперативно выяснила обстоятельства кражи 140 тысяч рублей из автомобиля. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Так, согласно информации ведомства, в полицию по столице Коми поступило обращения от 25-летнего местного жителя. Он заявил о хищении крупной суммы денег. По его словам, из бардачка его иномарки, где он хранил 140 тысяч рублей, предназначенные для покупки дорогой автозапчасти, пропали деньги.
Также отметим, что правоохранительные органы установили, что пострадавший оставил свой автомобиль с деньгами у гаража возле дома. Зная, что машина попадает в поле зрения камеры уличного видеонаблюдения, он не запер ее. Когда сыктывкарец вернулся позже, то обнаружил, что деньги из бардачка исчезли.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя установили. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 61-летний знакомый пострадавшего и его сосед по гаражному кооперативу. Задержанный пояснил, что в день происшествия находился в гараже и нуждался в автомобильной клипсе, зная, что у его приятеля она есть в машине. Он заметил, что двери автомобиля приоткрыты, и решил взять клипсу без разрешения. При этом он вскрыл бардачок, обнаружил там деньги и забрал их.
Следственное управление возбудило уголовное дело против 61-летнего сыктывкарца, ранее не имевшего судимости, по статье - тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.
Похищенные деньги были возвращены потерпевшему в полном объеме.