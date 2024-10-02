В Сыктывкаре 61-летний пенсионер украл у соседа по гаражу 140 тысяч рублей

В Сыктывкаре полиция оперативно выяснила обстоятельства кражи 140 тысяч рублей из автомобиля. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, согласно информации ведомства, в полицию по столице Коми поступило обращения от 25-летнего местного жителя. Он заявил о хищении крупной суммы денег. По его словам, из бардачка его иномарки, где он хранил 140 тысяч рублей, предназначенные для покупки дорогой автозапчасти, пропали деньги.